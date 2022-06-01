Генпрокуратура ДНР выявила виновных в обстрелах Донецка

Следователи Генпрокуратуры Донецкой Народной Республики расследуют уголовные дела, возбужденные в отношении командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подчиненных военных по факту обстрела Донецка. Об этом 1 июня сообщили в ведомстве.

«Следствием установлено, что 30.05.2022 военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ по приказу командира Кураша Е.Ю. произвели обстрелы из артиллерийского вооружения территорий Ворошиловского и Буденовского районов г. Донецка», — говорится в сообщении.

В результате инцидента в Ворошиловском районе погибло пять человек, еще 18 получили ранения. Повреждены здания школы, лицея, многоквартирные дома.

В Буденовском районе погибла девочка 2008 года рождения. Еще один ребенок получил ранения. Были повреждены восемь жилых домостроении.

30 мая в распоряжении «Известий» появились кадры с последствиями обстрела Донецка. На них показана работа спасателей по ликвидации последствий, видны разрушенные стены зданий, искореженная арматура и обломки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности России. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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