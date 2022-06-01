Детский психолог сочла недопустимым танец школьников около лицея в Екатеринбурге

Детский психолог Наталья Наумова в среду, 1 июня, в беседе с «Известиями» прокомментировала «ЛГБТ-танец», который станцевали школьники екатеринбургского лицея № 12.

По словам специалиста, шутка школьников, вызвавшая резонанс в социальных сетях, получилась несмешной.



«Шутка лишь показывает, что детям доступен слишком большой контент в соцсетях, который им не по возрасту и который они истолковывают неверно. Взрослым необходимо провести работу, и, если ребенок согласился участвовать в таком танце, есть определенные проблемы у ребенка: ребенку важно мнение окружающих, ему страшно отказаться от чего-то. Наверняка есть определенный лидер, который придумал это, которому кажется, что это классно, и есть несколько человек, которые, чтобы не отбиться от кучки, могут участвовать в таком танце», — подчеркнула специалист.



Наумова отметила, что танец школьникам «не по возрасту» и носит сексуальный характер. По мнению психолога, подобный танец недопустимо танцевать около школы и организовывать подобные мероприятия в рамках учебного заведения не следует.

Она также отметила важность разъяснения детям рамок дозволенного, а также внимания по отношению к их деятельности.



«Необходимо, чтобы педагоги уделили внимание просмотру танцев, помогли ребятам с хореографией и подсказали стиль танца», — заключила Наумова.

Ранее учащиеся лицея станцевали откровенный танец перед зданием учебного учреждения, что спровоцировало бурную реакцию в соцсетях. В мэрии города заявили, что танец-пародия был поставлен в рамках конкурса и не нес в себе пропаганды ЛГБТ. Однако министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов настаивал на увольнении директора школы, несмотря на то что за нее вступаются родители лицеистов.

Позднее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встал на защиту директора лицея № 12, заявив, что не допустит наказания или увольнения директора учреждения. Он подчеркнул, что танец был шуткой, «а шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено»

Родители учеников лицея также поддержали директора. По их словам, танец школьников — не более чем детская шутка.



По словам уполномоченного по правам ребенка Свердловской области Игоря Морокина, танец школьников — это промашка педагогического состава.