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Путин обсудил с Пашиняном работу по развитию инфраструктуры на Южном Кавказе

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре отметили важность активизации работы по региональной стабильности, развитию инфраструктуры на Южном Кавказе. Разговор двух лидеров состоялся 1 июня, сообщили в Кремле.

«При обсуждении хода реализации основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана отмечена важность активизации совместной работы по обеспечению региональной стабильности, а также развитию транспортно-логистической инфраструктуры на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с учетом итогов визита Пашиняна в Россию в апреле стороны затронули некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.

«С обеих сторон выражен настрой на тесное взаимодействие в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества», — отметили в Кремле.

Кроме того, Пашинян рассказал Путину о своих встречах 22 мая в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Накануне президент России обсудил с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым ход реализации договоренностей по Карабаху.

22 мая стало известно, что премьер-министр Армении, президент Азербайджана и глава Евросовета договорились в Брюсселе о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ. Через два дня вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев впервые встретились в формате армяно-азербайджанской комиссии по делимитации и безопасности границ.

В ноябре 2020 года при участии России Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. По соглашению предусматривалось введение в регион российских миротворцев, обмен военнопленными и передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона.

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