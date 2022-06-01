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Путин предрек укрепление силы и самостоятельности России

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Силы, самостоятельность и суверенитет России будут только укрепляться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 1 июня.

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«<...> мир меняется, причем меняется стремительно. Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет. <...> экономика, технологии, наука, многие другие сферы — укрепление гражданского общества, патриотическое воспитание», — отметил глава государства во время приветственной речи на фестивале «Большая перемена» в Москве на ВДНХ.

Он подчеркнул, что успех России зависит от труда и достижений жителей, которых объединяют ценности, культура, традиции и уважение к истории. Также российский лидер обратил внимание на то, что к успеху ведут «люди не на словах, а на деле вовлеченные в то, что происходит к их городе, поселке, государстве в целом».

Он подчеркнул, что нынешнее поколение имеет всё то, что необходимо для достойного будущего, причислив сюда «целеустремленность, ответственность, любовь к родине, готовность всегда получить новые знания и помогать другим».

Новость дополняется.

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