Эксперт предрек рост цен на нефть при наращивании добычи арабскими странами

США и их союзники давно уговаривают участников ОПЕК+ за пределами России — Саудовскую Аравию, ОАЭ и еще ряд стран — увеличить добычу нефти, но пока что они не соглашаются по совокупности факторов. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович в среду, 1 июня.

«Если арабы согласятся нарастить добычу, возможно, во-первых, снижение цен на нефть, во-вторых — они покажут, что США можно и дальше давить на них и в других вопросах в будущем», — сказал эксперт.

Накануне газета The Wall Street Jourmnal (WSJ) со ссылкой на источники среди делегатов ОПЕК писала, что некоторые члены организации изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти из-за влияния на рынок нефти антироссийских санкций.

По словам Митраховича, наращивание добычи арабскими странами приведет к увеличению стоимости нефти. Плюс арабские государства недовольны попытками Вашингтона заключить сделку с Ираном, отметил он.

На арабскую сторону также произвел впечатление арест США российских активов, выставивший Вашингтон как не очень надежного партнера в международных экономических отношениях, добавил эксперт.

Поэтому пока арабский блок ОПЕК не торопится сильно увеличивать нефтедобычу — только в пределах согласованного в ОПЕК+. Но нет гарантий, что позиция арабских стран будет неизменной.

В настоящее время в состав ОПЕК входят: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. В 2016 году было решено расширить состав участников и назвать его ОПЕК+. Туда вошли Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан.

В конце марта страны G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России. Ожидалось, что альянс должен сыграть в этом ключевую роль.

4 мая генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо предупредил, что мощностей, способных восполнить объемы добываемой РФ нефти, нет. Он говорил, что санкции против российского нефтегазового комплекса будут иметь большие негативные последствия для мирового рынка.

31 мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против России, которое коснется поставок нефти по морю и составит 2/3 импорта углеводородов из РФ.

На фоне введения ЕС частичного эмбарго на нефть из России цены на нее выросли до отметки $123 за баррель.