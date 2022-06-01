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«Газпром» остановил поставки датской Orsted и Shell Energy Europe Limited в Германию

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«Газпром» прекратил поставки в Данию из-за того, что компания Orsted отказалась платить за топливо в рублях. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба российской компании в Telegram.

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По аналогичной причине остановлены поставки газа подразделению компании Shell в Германии. Ранее без поставок российского газа остались Финляндия, Польша, Болгария и Нидерланды.

24 мая агентство Bloomberg сообщило о мерах Германии на случай, если стране не удастся восполнить нехватку газа. Агентство ссылалось на чрезвычайный указ министра экономики страны Роберта Хабека. В нем говорится, что Германия планирует вернуться к работающим на угле и нефти электростанциям в случае нехватки газа в стране. Таким образом, стране придется пожертвовать «зеленой» политикой, возвращаясь к «грязным» выработкам.

22 мая министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что решение страны отказаться от оплаты российского газа в рублях было поспешным. Николов подчеркнул, что Болгария намерена получить комментарии о механизме работы санкций и выяснить, действительно ли необходимо отказаться от расчетов в национальной валюте.

В свою очередь Польша после приостановки прямых поставок из России начала его закупать реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа, после чего резерв Германии был сокращен.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

23 марта президент РФ заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа.

14 мая Еврокомиссия распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. Исполнительный орган ЕС рассказал правительствам Европейского союза на закрытом заседании, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС.

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