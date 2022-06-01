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Посол заявил об отсутствии у России планов навязывать голландцам поставки газа

Посол Шульгин заявил об отсутствии у России планов навязывать голландцам поставки газа
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Фото: Global Look Press/dpa/Carmen Jaspersen
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Россия не собирается навязывать голландской стороне поставки своего газа, страна найдет другие рынки сбыта. Об этом российский посол в Нидерландах Александр Шульгин заявил в среду, 1 июня.

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«Голландцы сделали свой выбор, мы не навязываемся. Не хотят покупать наш газ, слава богу, не надо, мы найдем другие рынки сбыта. А голландцам придется крепко задуматься, как выходить из сложившейся ситуации», — сказал дипломат в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что отказ нидерландской компании GasTerra оплачивать поставки в рублях является отражением антироссийской политики руководства Нидерландов, передает RT.

«Эта компания является государственной, поэтому волей-неволей она оглядывается на государственную политику своей страны», — констатировал он.

Накануне российская компания «Газпром» полностью остановила поставки газа нидерландскому трейдеру GasTerra из-за неоплаты в рублях, передает НСН.

30 мая GasTerra заявила, что отказывается оплачивать российский газ в рублях. Компания объяснила свое решение тем, что платежи по новой схеме могут привести к нарушению санкций, введенных Евросоюзом, а также тем, что якобы существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым способом оплаты.

В 2021 году Россия экспортировала в Нидерланды около 6,67 млрд куб. м природного газа.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа К в Газпромбанке. Оплата за газ происходит в валюте контракта, затем Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому».

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