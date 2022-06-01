Звезда сериала «Кухня» Назаров опроверг информацию о своей госпитализации

Российский актер, звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров в среду, 1 июня, опроверг информацию о своей госпитализации.

«Это все неправда», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее в этот день Telegram-канал «112» сообщил, что актер сам обратился в кардиоцентр и госпитализирован в Москве. Отмечалось, что в ближайшее время его ждет обследование, после которого медики решат, требуется ли Назарову операция.

Дмитрий Назаров — российский актер и телеведущий. На его счету больше 40 ролей в кино и на телевидении. Широкую популярность и любовь зрителей ему принесла роль шеф-повара Виктора Баринова в сериале «Кухня». Также снимался в фильмах «Вратарь Галактики», «Дикая лига» и других.