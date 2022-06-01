ЦИК РФ передала Свинцову думский мандат Жириновского

Вакантный думский мандат умершего лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского передан кандидату из федерального списка партии Андрею Свинцову. Такое решение приняла 1 июня Центральная избирательная комиссия России (ЦИК РФ).

Свинцов был депутатом Государственной думы РФ VI и VII созывов. Также он занимал должность заместителя председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Ранее, 27 мая, стало известно, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий единогласным решением избран новым главой партии ЛДПР. Голосование проходило в пятницу на внеочередном съезде партии.

В тот же день он прокомментировал свое избрание на пост. Политик выразил благодарность членам фракции ЛДПР, профессиональным политикам, людям, к которым относится с глубочайшим уважением, за то, что они приняли единогласное решение об избрании его лидером фракции.

17 мая Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ушел из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Жириновский был бессменным председателем ЛДПР с 31 марта 1990 года.