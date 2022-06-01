Посещение лесов ограничат в одном районе Рязанской области

Жителей Клепиковского района Рязанской области просили воздержаться от посещения лесов. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на региональное министерство природопользования.

С 3 по 20 июня в Клепиковском и Криушинском лесничествах будет применяться биологических препарат. Специалисты проведут распыление с целью подавления численности непарного шелкопряда.

Местным жителям рекомендовано воздержаться от прогулок в лесах, выгула животных и сбора лекарственных трав в период обработок, а также в течение семи дней после распыления препарата.

В конце мая феромонные клеевые ловушки установили в Псковской области. Проверки проводятся в тепличных хозяйствах с целью выявления карантинных вредителей.