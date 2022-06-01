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Особый противопожарный режим отменили в Башкирии

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В Башкирии отменили действие особого противопожарного режима. Соответствующее распоряжение главы республики Радия Хабирова опубликовано на сайте правовой информации.

По данным регионального МЧС, которые приводит ИА «МедиаКорСеть», за прошедшие сутки на территории Башкирии не было зарегистрировано ни одного лесного пожара.

За время пожароопасного сезона, который начался 15 апреля, зафиксировано 40 очагов пожаров на площади 291,5 га. а за аналогичный период 2021 года возникло 98 очагов на площади почти 1351 га.

Агентство в связи с этим отмечает уникальность погоды в мае этого года, когда температура воздуха в республике была на 2–3 градуса ниже нормы.

В середине мая произошел пожар в заповеднике в Башкирии. Площадь горения составила 15 га. Возгорание началось на склоне горы Малый Ямантау в Бурзянском районе. Огонь распространялся из-за сильного ветра. Спасатели уточнили, что пожар не угрожал ближайшему населенному пункту — селу Айгир.

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