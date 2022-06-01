ВКС России поразили 29 районов сосредоточения военной техники ВСУ

Российская авиация за сутки уничтожила высокоточными ракетами пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, нейтрализована батарея переданных Украине американских гаубиц М777.

«Уничтожено до 200 националистов, а также 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 «Пион», боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня «Град» и два склада боеприпасов», — добавил Конашенков.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по целеуказанию от беспилотника «Орлан» уничтожили замаскированную технику украинских войск. На опубликованных ведомством кадрах можно увидеть запуск «Орлана» с механической катапульты, развертывание и подготовку «Ураганов» к стрельбе, залп РСЗО, а также съемку с борта барражирующего над целью беспилотника, на которой запечатлено попадание реактивных снарядов по украинским позициям.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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