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Аналитик назвал бессмысленной идею о новом порядке регистрации в соцсетях

Аналитик Муртазин назвал бессмысленной инициативу СКР о новом порядке регистрации в соцсетях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в среду, 1 июня, назвал бессмысленной инициативу Следственного комитета России о введении нового порядка регистрации пользователей в соцсетях с целью противодействия распространению запрещенного контента.

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По мнению эксперта, усиление контроля за гражданами, которые регистрируются в соцсетях, не будет эффективным, поскольку пользователи необязательно находятся в России.

«То есть это условный паспорт, привязка к телефону, оно не реализуемо. Сегодня все инструменты для поиска тех людей в соцсетях, которые нарушают законы, есть. Проблема в том, что сами соцсети зачастую не дают эти данные. Например, запрещенный в России Facebook не будет выдавать данные российским правоохранительным органам, поэтому данная инициатива работать не будет», — указал Муртазин.

По его мнению, такие меры не решат проблему незаконного контента, поскольку многие недобросовестные пользователи находятся вне страны и публикуют информацию под вымышленными именами.

В свою очередь директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков подчеркнул, что данная инициатива должна распространяться не только на российские соцсети, но и на иностранные.

«Главное, что иностранные не получили преференции от того, что они по традиции продолжат игнорировать российские законы, а отечественные площадки соблюдают», — заявил специалист.

С предложением о разработке нового порядка регистрации пользователей в соцсетях ранее в среду выступила заместитель главы СК РФ Елена Леоненко. По ее словам, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент.

Кроме того, Леоненко указала, что приоритетами при работе с сетевыми ресурсами являются мониторинг запрещенной информации в интернете, соцсетях и мессенджерах, а также ее своевременная блокировка.

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