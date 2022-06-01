Аналитик назвал бессмысленной идею о новом порядке регистрации в соцсетях

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в среду, 1 июня, назвал бессмысленной инициативу Следственного комитета России о введении нового порядка регистрации пользователей в соцсетях с целью противодействия распространению запрещенного контента.

По мнению эксперта, усиление контроля за гражданами, которые регистрируются в соцсетях, не будет эффективным, поскольку пользователи необязательно находятся в России.

«То есть это условный паспорт, привязка к телефону, оно не реализуемо. Сегодня все инструменты для поиска тех людей в соцсетях, которые нарушают законы, есть. Проблема в том, что сами соцсети зачастую не дают эти данные. Например, запрещенный в России Facebook не будет выдавать данные российским правоохранительным органам, поэтому данная инициатива работать не будет», — указал Муртазин.

По его мнению, такие меры не решат проблему незаконного контента, поскольку многие недобросовестные пользователи находятся вне страны и публикуют информацию под вымышленными именами.



В свою очередь директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков подчеркнул, что данная инициатива должна распространяться не только на российские соцсети, но и на иностранные.

«Главное, что иностранные не получили преференции от того, что они по традиции продолжат игнорировать российские законы, а отечественные площадки соблюдают», — заявил специалист.

С предложением о разработке нового порядка регистрации пользователей в соцсетях ранее в среду выступила заместитель главы СК РФ Елена Леоненко. По ее словам, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент.

Кроме того, Леоненко указала, что приоритетами при работе с сетевыми ресурсами являются мониторинг запрещенной информации в интернете, соцсетях и мессенджерах, а также ее своевременная блокировка.