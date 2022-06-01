Сквер Ветеранов благоустроят в подмосковной Балашихе

В Балашихе (Московская область) планируют благоустроить сквер Ветеранов. На территории появятся дорожно-тропиночная сеть и площадки для отдыха.

По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, основной целью работ является создание тихого места для прогулок в оживленном городе. Сквер обустроят как для старшего поколения, так и для детей. При проектировании территории были учтены существующие пешеходные связи, на их основании будут созданы удобные для пешеходов дорожки. На основной аллее вдоль улицы Звездной установят памятный камень и мемориальную доску, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В центре сквера оборудуют различные зоны отдыха, в том числе многофункциональную игровую площадку для детей. По скверу пройдет велосипедная дорожка с ответвлениями к школе. Для взрослых установят беседки и скамейки.

На текущий момент в сквере отсутствует дорожно-тропиночная сеть, на территории практически нет освещения. Работы по благоустройству пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».