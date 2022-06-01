Директора предприятия будут судить за тяжелую травму рабочего в Тамбове

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту травмирования рабочего на предприятии в Тамбове. Директора завода и заместителя технолога обвиняют в нарушении требований охраны труда.

Инцидент произошел в августе 2021 года. По данным следствия, рабочий пытался щеткой удалить из дробилки-просевателя застрявшие элементы. При этом потерпевший не отключил оборудование. Руку мужчины затянуло в механизм. Из-за полученной травмы потерпевшему пришлось ампутировать руку на уровне средней трети предплечья, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Правоохранительные органы пришли к выводу, что причиной происшествия стало несвоевременное проведение инструктажей и обучения требованиям охраны труда на оборудовании. Уголовное дело направлено в суд.

В Екатеринбурге двое рабочих погибли после падения с высоты 32-го этажа на строительной площадке. По данным следствия, мужчины находились в люльке, один из тросов которой оборвался.