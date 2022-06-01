Сервис графического дизайна Canva уходит из России

Австралийский кросс-платформенный сервис для графического дизайна Canva, основанный в 2013 году, 1 июня сообщил о своем решении покинуть российский рынок. Уход компании из России затронет примерно 1,4 млн пользователей.

Как отмечено в заявлении компании, «как и миллиарды людей во всем мире, мы потрясены и убиты горем», в связи с чем там решительно выступают против спецоперации России по защите Донбасса.

«Мы намерены отстаивать мир и безопасность повсюду. Именно поэтому мы блокируем доступ к Canva в России в обозримом будущем», — сообщил сооснователь сервиса Клифф Обрехт.

Как указало в свою очередь издание Sydney Morning Herald, Canva решила покинуть российский рынок «из-за давления со стороны австралийско-украинского технологического сообщества и переговоров с посольством Украины».

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ. В то же время некоторые из них после закрытия провели реорганизацию и снова начинают работу в России под новыми названиями.

Ранее, 30 мая, компания Netflix также официально подтвердила отключение сервиса на территории России. Представитель компании назвал меру реализацией ухода с российского рынка. По его словам, сервис ждал окончания действия всех подписок, ранее оформленных российскими пользователями.

В свою очередь шведская компания IKEA сообщила, что с 1 июня перешла на новый график работы. В магазинах вновь начнут работу отделы обмена и возврата со вторника по субботу с 12:00 до 20:00, а также каждый день 8:00 до 21:00 будет работать центр поддержки клиентов.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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