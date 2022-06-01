Замглавы МИД Рябков: поставки оружия Украине повышают риски столкновения России и США

Любые поставки оружия украинской стороне вне зависимости от аргументов США разжигают вероятность прямого столкновения Соединенных Штатов Америки и России. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития», — сказал Рябков в среду, 1 июня, «РИА Новости».

Также Рябков подчеркнул, что Соединенные Штаты не сделали попыток за несколько лет в поисках разрешения конфликта на Украине. Сейчас же Вашингтон старается сделать всё, чтобы нанести стратегическое поражение России. С начала специальной операции РФ «произошел просто слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации», пояснил замглавы МИДа РФ.

Ранее в среду Рябков раскритиковал новый пакет военной помощи США Украине с поставками ракетных систем HIMARS.

31 мая постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон будет поставлять Украине все необходимое вооружение для защиты в рамках ее границ, но не за ее пределами. Она также добавила, что США не собирается становиться стороной конфликта, однако сделает все для поддержки и защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, во вторник стало известно, что Штаты предоставили Украине новый пакет военной помощи на $700 млн. В тот же день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки Киеву ряда систем вооружений, однако в комплект поставки не войдут ракеты большой дальности, которые «выходят за рамки поля боя на Украине».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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