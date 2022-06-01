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На посольство США в Москве ночью спроецировали видео с погибшими в Донбассе детьми

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На стены здания посольства США в Москве ночью спроецировали видео, в котором утверждается, что американские военные несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса. Кадры перформанса 1 июня опубликовало «РИА Новости».

Акция приурочена к Международному дню защиты детей, пояснили активисты. Они уточнили, что хотели напомнить мировому сообществу, как Белый дом спонсирует украинские власти на протяжении многих лет.

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Ранее, 30 мая, начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава ДНР Дмитрий Калашников рассказал, что за восемь лет конфликта в республике погибли 117 детей, из них 35 — с февраля 2022 года. Он уточнил, что чаще всего дети погибали во время снижения интенсивности боевых действий. Они начинали чаще выходить гулять и находить неразорвавшиеся боеприпасы.

До этого, 27 мая, сообщалось, что 125 мирных жителей погибли в ДНР за 100 дней — с 17 февраля по 27 мая. При этом ранения в республике получили 578 мирных жителей, включая 46 детей.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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