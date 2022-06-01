В конце апреля в России ассортимент бытовой химии снизился почти на 23%

На 12–17 неделе 2022 года на российском FMCG-рынке произошло существенное сокращение ассортимента, особенно в непродовольственных категориях, в том числе бытовой химии и средствах по уходу за собой — на 22,9%. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании NielsenIQ, которые поступили в редакцию «Известий» в среду, 1 июня.

К маю этого года количество SKU (Stock Keeping Unit, код товара) сократилось во всех каналах продаж современной торговли: наибольшее снижение на 17 неделе было в гипермаркетах, наименьшее — в минимаркетах по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В апреле компания-производитель средств личной гигиены Essity, которой принадлежат торговые марки Zewa, Libresse и Libero, объявила об уходе с российского рынка, из-за того что условия ведения бизнеса в РФ для нее ухудшились. Фирма производит туалетную бумагу, средства женской гигиены, бумажные полотенца, носовые платки, салфетки, маски для лица, а также мыло, лосьоны, антисептические гели для рук.

В том же месяце появились слухи об уходе из России производителя бытовой химии и товаров для гигиены Procter & Gamble (P&G). Однако компания опровергла полный уход с российского рынка, отметив, что адаптирует бизнес в соответствии с меняющейся обстановкой.

Однако французская косметическая компания L'Occitane закрыла все магазины и интернет-магазины в России. Для поддержки российских сотрудников им продолжат выплачивать зарплату. Также заработная плата будет выплачиваться сотрудникам дистрибуторского партнера компании на Украине. L'Occitane является розничным продавцом товаров для тела, лица, волос, ароматов и товаров для дома.

По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, о сокращении деятельности в России в той или иной степени объявило около 750 иностранных компаний. Среди них: Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам», Domestos); Colgate-Palmolive (марки Colgate, шампуни Palmolive и корма для кошек и собак HILL’S); Estee Lauder и LVMH; L'Oreal; Coty (бренды люксовой косметики Burberry, Chloé, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Marc Jacobs, Tiffany&Co; масс-маркета — Max Factor, Rimmel).

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран. Они были введены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».