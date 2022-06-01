В Запорожье показали очереди на подачу документов на российское гражданство

В Запорожье очереди на подачу документов на российское гражданство увеличиваются с каждым часом. Об этом в среду, 1 июня, заявил «Известиям» замначальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов.

«Мелитополь, 8 часов утра. На утро записались на подачу документов на российское гражданство более 300 человек. Люди приходят, консультируются, готовят документы. <…> Очередь с каждым часом становится всё больше и больше. Те, кто сегодня не попадет и не сможет подать документы на российское гражданство, записываются на следующие дни», — отметил он.

27 мая Селиванов сообщил, что порядка 86% населения региона хотят получить российский паспорт. По его словам, на территории Запорожья остались либо пророссийски настроенные жители, либо нейтральные. Тогда же сообщалось, что выдача паспортов и оформление гражданства РФ в Херсоне и Запорожье пройдут с учетом аналогичного опыта Крыма в 2014 году.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Затем власти Запорожья сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ.

В тот же день представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион после его полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».