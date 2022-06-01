Карта спецоперации России в Донбассе на 1 июня

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Увидеть ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 июня можно в материале «Известий».

По данным российского Минобороны на 1 июня, за сутки удалось уничтожить в общей сложности более 340 националистов, девять танков и БМП, две батареи реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ», а также самолет Су-25, вертолет Ми-8 и семь беспилотников.

В целом с начала военной спецоперации были ликвидированы 185 самолетов. 129 вертолетов, 326 ЗРК, 3363 танка и других боевых бронированных машин.

Между тем в Народной милиции ДНР сообщают о полном освобождении от украинских сил поселка Новоселовка Вторая. Кроме того, под контроль был взят участок трассы, ведущий к городу Авдеевка, откуда украинские боевики чаще всего вели обстрелы Донецка. Таким образом, авдеевский гарнизон ВСУ оказался полностью отрезан от одного из путей снабжения.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».