ФРГ ведет переговоры о расширении сотрудничества в сфере энергетики с Канадой, Катаром и Норвегией. Об этом сообщил в среду, 1 июня, канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам Шольца, ФРГ должна диверсифицировать источники поставок ресурсов.

«На прошлой неделе я вел переговоры в Африке. Также мы говорим с Норвегией, Канадой, США, Катаром», — сказал канцлер во время своего выступления в бундестаге.

Кроме того, как добавил Шольц, Германия планирует получить первые плавучие терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ). Нужная инфраструктура будет готова через несколько месяцев.

Ранее, в конце марта, власти Германии договорились о сотрудничестве в сфере энергетики с Катаром. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек тогда отмечал, что в ходе двусторонних переговоров с эмиром Катара была достигнута договоренность о долгосрочном энергетическом партнерстве. Расширение инфраструктуры предполагает в том числе строительство терминалов СПГ. При этом, по словам Хабека, власти Германии не планируют полностью заменять сырье из России поставками из Катара.

Также в марте в Германии предупредили о возможной нехватке газа в стране следующей зимой. Хабек не исключил, что сбой в поставках газа промышленным предприятиям может привести к пагубному влиянию на другие сферы.

В мае агентство Bloomberg сообщило о мерах Германии на случай, если стране не удастся восполнить нехватку газа. Издание ссылается на чрезвычайный указ, который должен представить правительству министр экономики. В нем говорится, что Германия планирует вернуться к работающим на угле и нефти электростанциям в случае нехватки газа в стране. Таким образом, стране придется пожертвовать зеленой политикой, возвращаясь к «грязным» выработкам.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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