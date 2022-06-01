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«Газпром» подтвердил прекращение поставок Orsted в Дании и Shell в ФРГ

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«Газпром» полностью остановил поставки газа датской Orsted Salg & Service, а также Shell Energy Europe в Германию из-за неоплаты в рублях. Об этом российская компания 1 июня сообщила в своем Telegram-канале.

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«По состоянию на конец рабочего дня 31 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле <...> в соответствии с указом президента России № 172 от 31.03.2022 года», — говорится в публикациях.

Ранее, 14 мая, Еврокомиссия распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. Исполнительный орган ЕС рассказал правительствам Европейского союза на закрытом заседании, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС.

В апреле без поставок российского газа остались Финляндия, Польша и Болгария, в мае — Нидерланды.

В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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