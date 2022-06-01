Более 60 тяжелобольных детей из Донбасса и с Украины прошли лечение в РФ

В России прошли лечение более 60 тяжелобольных детей из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также с Украины. Об этом заявил 1 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Помимо того что мы оказываем помощь детям из всех уголков РФ, федеральные клиники, в том числе и Российская детская больница, берут на себя и детей, принимают из ЛНР, ДНР, Украины», — сказал Мурашко журналистам.

Министр пояснил, что самые тяжелые пациенты поступают на лечение в том числе с онкологическими заболеваниями, травмами, а также с острыми хирургическими патологиями.

Накануне детский омбудсмен при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что российские семьи планируют усыновить или взять под опеку детей из Донецкой и Луганской народных республик. Всего таких семей в аппарат к Львовой-Беловой обратились уже 1,2 тыс.

До этого, 30 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в котором отмечается, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ЛНР, ДНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

31 мая, после вступления указа в силу, Министерство внутренних дел (МВД) России уже начало проводить оформление российского гражданства для детей-сирот из ДНР, ЛНР и Украины в упрощенном порядке.

21 апреля Львова-Белова сообщила, что в РФ с территории Донбасса эвакуировано уже более 150 тыс. детей. По ее словам, эвакуированные есть практически во всех российских регионах и субъекты занимаются оказанием гуманитарной помощи.