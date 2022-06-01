Соцплатформа Фонда «Росконгресс» представила программу Лаборатории «Инносоциум» на ПМЭФ-2022

Лаборатория «Инносоциум», многоформатная платформа для проведения социально ориентированных мероприятий и дискуссий в партнерстве с ключевыми институтами социального развития, проведет с 15 по 18 июня в дни работы ПМЭФ ряд сессий, посвященных роли социальных проектов в формировании российского общества ближайшего будущего.

«Работа Лаборатории на столь масштабном форуме, как ПМЭФ, позволяет с максимальной эффективностью продвигать новейшие технологические решения в социальной сфере. Фонд «Инносоциум» традиционно уделяет особое внимание развитию диалога государства с НКО и формированию условий взаимодействия с бизнесом в тех сферах, где требуется тонкая настройка социально ориентированных проектов на конкретные нужды отдельных групп населения. Уверена, что именно некоммерческим организациям по силам продемонстрировать свои преимущества и эффективность в поиске оптимальных путей развития социальной политики», — подчеркнула заместитель директора Фонда «Росконгресс», директор социальной платформы Фонда «Росконгресс» — Фонда «Инносоциум» Елена Маринина.

«Партнерство с Фондом «Инносоциум» дает уникальные возможности НКО — победителям конкурсов президентских грантов заявить о себе на международных экономических форумах, поделиться своим опытом решения социальных проблем, завязать партнерство

с крупным бизнесом и представителями органов власти. Мы очень дорожим нашим сотрудничеством», — отметил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Основными доминантами программы Лаборатории «Инносоциум» станут темы устойчивого развития и ответственности за формирование благоприятной экологической и социальной среды. Этим вопросам посвящена сессия «#БЕЗИСКЛЮЧЕНИЯ: роль социальных проектов в развитии общества равных возможностей».

Обсуждению важнейших факторов социальной политики государства, которыми сегодня становятся процесс ускоренного старения населения и сокращение числа людей трудоспособного возраста, будет посвящена сессия «Забота в ближайшем окружении» как перспективный сегмент для социальных инвестиций». Участники дискуссии обсудят задачи эффективного использования социального и экономического потенциала людей старшего поколения.

На сессии «НКО ЛАБ». Возможности для развития общественных проектов» своим видением межсекторального взаимодействия и сотрудничества между представителями государства, бизнеса и НКО поделятся лидеры проектов — победители конкурсов президентских грантов, вошедших в топ-100 лучших проектов по итогам оценки результатов их реализации, а также гости Форума.

В рамках презентации масштабного федерального проекта «Женщины: школа наставничества» женщины-лидеры передадут студенческой молодежи свой опыт в реализации социальных проектов в сферах образования, науки, бизнеса и спорта.

На кейс-сессии «Устойчивая повседневность: как сделать ответственные практики бытовой нормой россиян?» будут подняты вопросы повестки устойчивого развития, когда в условиях экономической нестабильности и сокращения ресурсов приоритеты, ценности и модели потребления серьезно изменяются. Участники дискуссии обсудят, как сегодня россияне выбирают организации и бренды, достойные доверия и поддержки.

Помимо стратегических вопросов значительная часть программы Лаборатории «Инносоциум» будет посвящена практическим аспектам социальной деятельности. Успешные практики и технологии в области реализации творческих проектов должны стать для людей одним из катализаторов социально-эмоциональной мотивации. Эти темы будут обсуждаться в рамках сессий «Промышленный дизайн: экономическая безопасность и суверенитет», «Инклюзия и креативность: вызовы современности» и «Диверсификация торговых потоков в индустрии моды: курс на импортозамещение».