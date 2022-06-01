В Петербурге начался новый этап транспортной реформы

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга приступил к реализации второго этапа транспортной реформы. Об этом 1 июня пишет газета «Деловой Петербург».

В соответствии с планом, в разных районах города будет открыто 20 новых маршрутов, а еще 12 ожидают изменения. Один социальный и 31 коммерческий маршрут полностью заменят на альтернативные с социальным транспортом.

«Второй этап проходит в полном объеме с постепенным вводом всех запланированных маршрутов. Он начнется по плану, 1 июня, и продлится до 1 июля», — отметили в комтрансе в ответ на запрос издания.

Однако корректировки в план все-таки пришлось внести из-за нехватки автобусов. На фоне экономических санкций Запада у двух перевозчиков — «Питеравто» и «Домтрансавто», возникли логистические трудности с пополнением подвижного состава.

«Это ощутимо, но не критично, потому что этап реформы пока второй — есть возможность продолжить работу по части маршрутов по старым договорам до третьего этапа, который стартует 15 июля», — объяснил источник «ДП» в отрасли.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Дубль два: в Петербурге стартовал новый этап транспортной реформы».