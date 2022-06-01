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Два человека погибли в Подольске из-за отравления газом

СУ СК РФ по Московской области: семья из четырех человек в Подольске отравилась газом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Семья из четырех человек в Подольске в среду, 1 июня, отравилась газом. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области. Двое погибли, еще двое сейчас находятся в больнице, отмечает региональный СК.

«Следственным отделом по городу Подольску ГСУСК России по Московской области организована проверка по факту обнаружения в собственной квартире тел двух человек без внешних признаков насильственной смерти. На месте происшествия работают опытные следователи, проводится осмотр», — подчеркивают следователи.

Сообщается, что тела были найдены в квартире на Садовом проезде микрорайона Львовский.

Ведомство дополняет, что следователями и специалистами из газовой службы в данный момент проводится осмотр помещения и газового оборудования в нем.

По предварительной информации, 1 апреля специалисты уже проводили осмотр, жильцам было внесено предписание отключить газ для устранения выявленных нарушений. Однако они были категорически против.

Аналогичный случай произошел 21 мая в городе Долгопрудный Московской области. От отравления угарным газом пострадала семья из пяти человек в квартире на Лихачевском шоссе.

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