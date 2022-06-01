Минобороны России сообщило об уничтожении РСЗО «Ураган» замаскированной техники ВСУ

Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по целеуказанию от беспилотника (БПЛА) «Орлан» уничтожили замаскированную технику украинских войск. Об этом 1 июня сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованных ведомством кадрах можно увидеть запуск «Орлана» с механической катапульты, развертывание и подготовку «Ураганов» к стрельбе, залп РСЗО и съемку с борта барражирующего над целью беспилотника, на которой запечатлено попадание реактивных снарядов по украинским позициям.

В министерстве пояснили, что батарея 220-миллиметровых РСЗО получила координаты разведанных укрепленных позиций вооруженных сил Украины (ВСУ) от операторов БПЛА «Орлан-10».

«После получения целей батарея выдвинулась на огневую позицию и нанесла удар по разведанным беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» замаскированной бронетехнике и опорному пункту противника», — уточнили в Минобороны РФ.

В итоге бронетехника, живая сила и средства огневого поражения украинских подразделений были уничтожены. После выполнения задачи расчеты сменили огневую позицию и перезарядили «Ураганы».

Накануне российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» в ночное время при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ.

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