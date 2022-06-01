В ГИБДД предупредили об опасности использования мобильного телефона за рулем

Мобильный телефон отвлекает водителей Москвы от дороги чаще всего. Об этом в среду, 1 июня, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Отмечается, что с начала года водители более 68 тыс. раз пренебрегли своей безопасностью, используя телефон во время управления автомобилем, при этом большинство нарушений было выявлено с помощью комплексов фотовидеофиксации.

«Помните, что одна секунда отвлечения за рулем на скорости 60 км/ч — это 16 м вслепую. Задумайтесь, всего одна секунда вашего внимания может стоить чьей-то жизни», — говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции.

5 мая в ГИБДД напомнили о штрафе за разговор по телефону во время езды. Отмечается, что отвлечение от управления транспортом на разговор по телефону увеличивает риск совершения автомобильной аварии. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.

26 апреля в Госавтоинспекции рассказали об отвлекающих водителей факторах. Так, от дороги водителей отвлекают разговоры по телефону, курение и употребление кофе за рулем. В ГИБДД подчеркнули, что иногда водители наносят макияж в процессе поездки, из-за чего теряют бдительность.