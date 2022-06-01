Москвичи решили более 6 млн вопросов с помощью портала «Наш город»

За всё время работы портала «Наш город» москвичи смогли решить с его помощью более 6 млн вопросов, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, сервис, запущенный в 2011 году, пользуется популярностью благодаря простой механике взаимодействия с органами власти и ответственными службами. «Портал «Наш город» стал незаменимым инструментом, с помощью которого москвичи активно участвуют в жизни столицы. Достаточно отправить фото и описать ситуацию, и система сама определит ответственную службу, после выполнения задачи пользователю придет отчет», — рассказала вице-мэр.

Сейчас на портале можно направить обращения по 200 темам. По регламенту на ответ дается восемь рабочих дней, причем москвичи могут с помощью сервиса подтвердить или опровергнуть то, что их вопрос решен.

В среднем за день решается около 3 тыс. поступивших от жителей задач. Чаще всего они сообщают о ненадлежащем состоянии дворов (780 тыс. запросов), плохом качестве дорожного покрытия (320 тыс.) и неполадках освещения в многоквартирных домах (310 тыс.).

Портал «Наш город» создан для улучшения качества жизни горожан за счет активного участия самих жителей. Проект курирует госучреждение «Новые технологии управления» совместно с департаментом информационных технологий. В настоящее время число пользователей портала, у которого есть также мобильная версия, превышает 1,8 млн.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.