Цены на нефть Brent начали расти после снижения накануне

Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в среду, 1 июня, после снижения по итогам предыдущих торгов на фоне сообщений о новых санкциях в отношении России и перспективы приостановки ее участия в сделке ОПЕК+.

Так, 1 июля, на лондонской бирже ICE стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 8:00 по Москве в среду составляла $115,93 за баррель, что на $0,33 (0,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Также по итогам торгов во вторник августовский контракт подешевел на $2 (1,7%) — до $115,60 за баррель, сообщает «Интерфакс».

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла к тому же времени $115,06 за баррель, что на $0,39 (0,34%) выше итогового значения предыдущей сессии. А стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,4 (0,35%), до $114,67 за баррель.

Ранее в этот день эксперты рынка поделились с «Известиями» своими предположениями о том, что договоренность между европейскими лидерами на частичное эмбарго российской нефти, поставляемой по морю, может обернуться очередным скачком ее стоимости. Котировки уже обновили двухмесячные максимумы, а в перспективе стоит ожидать роста цена еще на $15–30 за бочку.

Страны Европейского союза накануне согласовали шестой пакет санкций в отношении России, в который входит введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов, поставляемых из РФ морским путем. Как ожидается, он будет официально утвержден в ближайшие дни. При этом, как отметил председатель Европейского совета Шарль Мишель, эмбарго на российскую нефть не будет распространяться на поставки энергоресурса по трубопроводу.

Ранее, 24 мая, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что Евросоюз не в состоянии немедленно и полностью отказаться от нефти из России. Она обосновала это тем, что немедленный отказ поднимет цены на черное золото и будет выгоден Москве, чего Европа не хочет допускать.