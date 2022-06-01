Прожиточный минимум увеличили в Псковской области

Новую величину прожиточного минимума утвердили в Псковской области с 1 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников.

Согласно документу, прожиточный минимум на душу населения теперь составляет 13 780 рублей. Об этом сообщает «Псковская лента новостей». Для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличили с 13 654 до 15 019 рублей. Для пенсионеров величина выросла с 10 773 до 11 850 рублей. Для детей прожиточный минимум утвержден на уровне 13 475 рублей.

Изменения внесены в постановление региональной администрации «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Псковской области на 2022 год».

30 мая премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об индексации минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам на 10%. На повышение соцвыплат более чем для 50 млн граждан предусмотрено больше 500 млрд рублей. Выплаты изменятся автоматически, заявление подавать не нужно.