Российская хакерская группа RaHDIt опубликовала личные данные 700 сотрудников СБУ

Российская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Подлинность сведений подтвердил один из сотрудников российских спецслужб, передает 1 июня «РИА Новости».

С начала российской спецоперации по защите Донбасса RaHDIt ведет информационный ресурс «Немезида». Информация о кадровом составе СБУ с фотографиями, адресами проживания и телефонами обнародована именно там.

Кроме того, хакеры опубликовали сведения о некоторых увлечениях сотружников спецслужбы, таких как азартные игры, посещение свингерских вечеринок и нетрадиционные наклонности.

Так, по данным RaHDIt, один из аналитиков СБУ искал в соцсетях сексуальных партнеров-мужчин, некоторые спецслужбисты оказались свингерами, а другие были судимы за употребление и приобретение наркотиков.

Ранее, 27 апреля, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о причастности его страны к более чем 660 кибератакам против предприятий и учреждений России и Белоруссии. По его словам, он создал первую в мире киберармию, в которую входят около 300 тыс. специалистов.

До этого, 8 марта, хакеры взломали сайты ряда крупных российских ведомств. Среди них — ФСИН, МВД, Минкультуры, ФССП, ФАС, Минэнерго, Росстат. При открытии веб-страниц появлялся коллаж изображений на тему спецоперации РФ по защите Донбасса.

28 февраля были взломаны сайты «Известий», ТАСС, «Коммерсанта», Forbes, «Фонтанки», «Мела», Е1, «Право.ру, «Ленты.ру», Buro 24/7, РБК, Znak.Com и других российских медиа.