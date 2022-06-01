Особый противопожарный режим продлили в Томской области

До 15 июня в Томской области продлили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал врио губернатора региона Владимир Мазур.

На территории томской области регистрируется значительное количество природных пожаров. По данным прокуратуры, к концу мая ущерб лесному фонду достигает 11,8 млн рублей. Особый противопожарный режим действует с 13 мая из-за аномальной жары и засухи, пишет РИА «Томск». В ряде муниципалитетов действует режим повышенной готовности.

Для нарушителей режима действуют повышенные штрафы за разведение открытого огня на природе. Для физических лиц штраф достигает 4 тыс. рублей, для должностных — 30 тыс. рублей, для юридических — 400 тыс. рублей.

За минувшие сутки в России потушили 40 лесных пожаров, их общая площадь составила 5259 га. В действующем состоянии остаются 28 пожаров общей площадью свыше 17,1 тыс. га.