«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа компании Orsted в Дании

Российский «Газпром» 1 июня подтвердил прекращение поставок компании Orsted в Дании в связи с отказом платить за газ по новой системе.

«По состоянию на конец рабочего дня 31 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Orsted Salg & Service в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 г.», — сказано в сообщении в Telegram.

По такой же причине «Газпром» остановил поставку газа подразделению компании Shell в Германии.

Ранее без поставок российского газа остались Финляндия, Польша, Болгария и Нидерланды.

22 мая министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что решение страны отказаться от оплаты российского газа в рублях было поспешным. Николов подчеркнул, что Болгария намерена получить комментарии о механизме работы санкций и выяснить, действительно ли необходимо отказаться от расчетов в национальной валюте.

В свою очередь Польша после приостановки прямых поставок из России начала его закупать реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа, после чего резерв Германии был сокращен.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа.

14 мая Еврокомиссия распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. Исполнительный орган ЕС рассказал правительствам Европейского союза на закрытом заседании, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС.