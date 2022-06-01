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NYT: США опасаются, что конфискация активов Центробанка России подорвет статус Вашингтона

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Американские власти опасаются подрыва статуса США перед другими государствами в случае конфискации замороженных активов ЦБ России. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на источники.

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Отмечается, что обсуждение вопроса об изъятии активов Центробанка «столкнулось с сопротивлением в США» по причине юридических и репутационных последствий, которые могут грозить Штатам. Таким образом, чиновники из администрации Белого дома предрекли, что изъятие средств может отклониться от закона, а это разовьет недоверие других стран.

26 мая первый зампредсед комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев назвал решение западных государств заморозить активы Центробанка РФ жульничеством. И напомнил, что подобные действия в итоге заканчиваются плачевно.

Накануне еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что у ЕС получилось замрозить активы Центробанка на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд).

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что воровство чужих активов никогда не доводило до добра.

14 апреля первый зампред Банка России Ксения Юдаева рассказала, что ЦБ был готов к заморозке резервов и диверсифицировал свои вложения. По ее словам, если бы реализовался экономический сценарий и у России своих резервов не было, это стало бы огромной проблемой.

С конца февраля на Западе началась блокировка валютных счетов РФ. Всего заморожено около $300 млрд — чуть меньше 1/2 всех российских резервов. После этого РФ предупредила, что если не будет предусмотрена альтернатива, государственный долг будет обслуживаться в рублях.

Санкционное давление на РФ усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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