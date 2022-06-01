Стрельба произошла во время выпускного в средней школе в Новом Орлеане

Стрельба произошла во время выпускного в средней школе в Новом Орлеане

2022-06-01 09:36:05

2022-06-01 09:36:05

2022-06-01 09:36:05

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru