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Гердт оценил намерение Шольца создать в ФРГ крупнейшую в Европе армию

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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Заявив о планах создать самую большую армию в Европе среди стран НАТО, канцлер Германии Олаф Шольц играет на страхах сограждан, немцы служить не будут. Об этом 1 июня заявил бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

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«Шольц пытается играть на страхах граждан, которые он сам и создал. Вот только служить немцы не пойдут», — цитирует его «Взгляд».

Желание Шольца, по словам экс-парламентария, предельно понятно.

«Правительство неоднократно запугивало население потенциальным распространением «российской агрессии» на Германию. Теперь он пытается опереться на эти страхи немцев. Это чисто популистское желание сыграть на настроении граждан», — пояснил Гердт.

По его мнению, во времена работы немецкой экономики на дешевых энергоносителях армия Германии была превращена в посмешище.

«В последние годы одним из самых важных вопросов была необходимость установки третьего туалета для гендерно неопределившихся военнослужащих», — отметил собеседник издания.

Он подчеркнул, что сейчас экономика Германии рушится, энергоносители серьезно дорожают.

«И власти понимают, что это обернется коллапсом для химической, автомобильной и сельскохозяйственной индустрий», — заметил Гердт.

На фоне такой непростой ситуации в стране «создавать крупнейшую в Европе армию банально не на что и незачем», заявил бывший депутат.

«Кто пойдет туда служить? Немцы точно не пойдут, они и раньше не ходили. Основной контингент состоял из русскоязычных молодых парней, а также турок. Может быть, они сейчас попробуют привлечь и арабов, которые в последнее время приехали в Германию. Но это не те люди, которые смогут защищать интересы политической элиты ФРГ», — добавил он.

О том, что в Германии скоро появится «самая большая традиционная армия в Европе среди стран НАТО», Шольц сказал 30 мая. По словам канцлера, это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников.

За день до этого правительство и Консервативная партия Германии договорились выделить €100 млрд для модернизации Вооруженных сил страны. Отмечалось, что сделка позволит Берлину «в среднем за несколько лет» достичь необходимого для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону.

Ранее Германия приняла решение увеличить военные отчисления в бюджет НАТО в размере 2% ВВП. До начала российской спецоперации по защите Донбасса Берлин активно сопротивлялся давлению США и НАТО на страны альянса с целью повысить их оборонные расходы. На протяжении последних восьми лет оборонные расходы Германии находились в интервале от 1,1 до 1,5% ВВП.

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