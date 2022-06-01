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В Швеции с 1 июля запретят добывать нефть, газ и уголь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Власти Швеции вводят запрет на добычу в стране каменного и бурого угля, сырой нефти, а также сланцевого и природного газа. Согласно распоряжению шведского парламента от 1 июня, запрет вступит в силу ровно через месяц — 1 июля 2022 года.

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«Парламент дал согласие на новые правила, касающиеся добычи веществ, оказывающих негативное воздействие на людей и окружающую среду», — цитирует распоряжение шведского Риксдага «Газета.Ru».

Также в стране ужесточаются правила добычи квасцовой глины: лицо, обращающееся за разрешением на работу с такой глиной, должно соответствовать определенным требованиям.

Данные меры предприняты в Швеции в рамках поправок к экологическому кодексу и закону о недрах.

Ранее, 16 апреля, министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не планирует добывать сланцевый газ, потому что это повлечет за собой ущерб для немецкой экологии.

31 мая исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что летом могут быть сложности на мировых нефтяных рынках и, возможно, дефицит дизельного топлива и бензина в Европе. Бироль подчеркнул, что Европа зависит не только от поставок сырой нефти из-за границы, но и от импорта нефтепродуктов.

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