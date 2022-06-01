В ДНР сообщили о 8,6 тыс. погибших за восемь лет конфликта в регионе

В Донецкой Народной Республике (ДНР) за восемь лет конфликта погибли более 8,6 тыс. жителей. Об этом в среду, 1 июня, заявил начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава ДНР Дмитрий Калашников.

«С 2014 года, учитывая весь опыт, мы уже вели статистику. За восемь лет было исследовано 5,1–5,2 тыс. погибших в результате пулевых, огнестрельных, взрывных, осколочных ранений. Сейчас начиная с 24 февраля 2022 года уже исследовано только погибших вследствие огнестрельных ранений более 3,5 тыс.», — сказал он «РИА Новости».

Калашников подчеркнул, что, таким образом, общее число погибших с 2014 года составляет примерно 8,6–8,7 тыс. человек.

Он отметил, что с 2014 года также ежедневно велась работа и по подсчету скончавшихся скоропостижно и умерших в больнице.

«2014–2015 годы — это были 60% гражданские тела, когда обстреливали наши города, которые находились на территории ДНР», — пояснил Калашников.

30 мая Калашников рассказал, что за восемь лет конфликта в ДНР погибли 117 детей, из них 35 — с февраля 2022 года. Он уточнил, что чаще всего дети погибали во время снижения интенсивности боевых действий. Они стали чаще выходить гулять и находить неразорвавшиеся боеприпасы.

27 мая сообщалось, что 125 мирных жителей погибли в ДНР за 100 дней — с 17 февраля по 27 мая. При этом ранения в республике получили 578 мирных жителей, включая 46 детей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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