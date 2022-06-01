В столичном регионе 1 июня ожидаются кратковременные ливни и грозы

Кратковременные ливни и грозы ждут Москву и Подмосковье 1 июня. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Во второй половине дня [ожидаются] кратковременные дожди ливневого характера, местами грозы. Погода в столичном регионе продолжит формировать атмосферный фронт, вытянувшийся в меридиональном направлении», — цитирует его ТАСС.

По словам синоптика, днем в столице ожидается 22–24 градуса тепла, в Подмосковье — 19–24 градуса.

«Ветер юго-восточный 3–8 м/с, при грозах порывистый. Атмосферное давление слабо падает, барометры показывают 751 мм ртутного столба, что выше нормы», — добавил Леус.

Ранее, 27 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд утверждал, что летнее тепло в Москву придет уже на этой неделе.