Кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в рамках спецоперации по защите Донбасса 1 июня показало российское Министерство обороны.

Координаты укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) батарея 220 мм РСЗО получила от операторов беспилотников «Орлан-10». После этого «Ураган» прибыл на огневую точку и нанес удар. В результате были уничтожены замаскированная бронетехника, живая сила и средства огневого поражения подразделений противника.

Накануне оборонное ведомство рассказало об уничтожении позиций ВСУ «Градами» в ночное время. В ходе нанесения удара артиллеристами были уничтожены опорный пункт и позиция артиллерийских орудий украинских войск.

В тот же день стало известно, что артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили огневые позиции минометчиков, а также военную технику и оборонительные сооружения противника.

Также во вторник Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С и Су-30СМ. На кадрах представлены моменты вылета истребителей на задания с аэродромов временного базирования. Из кабины пилота можно увидеть, как происходит настройка на военные объекты противника перед их уничтожением.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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