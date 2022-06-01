В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают вспышку оспы обезьян. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Оспа обезьян: возможна ли новая пандемия?». Прямую видео трансляцию ведут «Известия».
Почему вирус оспы обезьян начал распространяться по миру? Есть ли случаи заражения в России? Кого в первую очередь поражает оспа обезьян? Существуют ли тест-системы и вакцина?
Участники:
- Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора;
- Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог;
- Анатолий Альтштейн, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи;
- Петр Чумаков, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта.