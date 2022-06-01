В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают вспышку оспы обезьян. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Оспа обезьян: возможна ли новая пандемия?». Прямую видео трансляцию ведут «Известия».

Почему вирус оспы обезьян начал распространяться по миру? Есть ли случаи заражения в России? Кого в первую очередь поражает оспа обезьян? Существуют ли тест-системы и вакцина?

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