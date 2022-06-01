Эксперт рассказал об использовании подарочных сертификатов ушедших из РФ брендов

Руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы Алексей Баженов 1 июня рассказал, что делать с подарочными сертификатами ушедших из России брендов.

Так, по его словам, сроки действия сертификатов могут быть продлены.

«В ближайшее время, вероятно, эти магазины, выдавшие сертификаты на покупки, примут решение по ним и по дальнейшей своей деятельности на территории РФ. Скорее всего, они найдут нового оператора, который сможет выполнить обязательства по данным сертификатам», — сказал Баженов в беседе с «Газетой.Ru».

Также возможен вариант, что ушедшие магазины решат сменить бренд и вновь откроются в России.

«В этом плане я рекомендую потребителям дождаться объявлений компаний. С другой стороны, в настоящее время подан коллективный иск потребителей о защите прав потребителей. Сертификат — это право требования, потребители заплатили за него и имеют право требовать у оператора, выдавшего сертификат, товары на эту сумму. Это право сейчас потребители не могут реализовать из-за приостановки деятельности компаний», — пояснил эксперт.

Но если покупатель не желает дожидаться действий компаний, то он может обратиться с иском в суд.

«Ни одно из ООО иностранных брендов еще не ликвидировано, поэтому требования по возврату средств по сертификатам можно направлять напрямую туда», — заключил Баженов.

23 мая стало известно, что магазины польского ретейлера LPP SA (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) возобновили работу в России под новыми, сокращенными названиями. Теперь Reserved открылся под названием RE, Cropp превратился в Cr, Mohito — в M, House — в XC, а Sinsay — в «Син». Компания заключила сделку о продаже российских активов китайскому консорциуму.

В начале марта крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России в связи с началом Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля. Множество западных брендов поставили на паузу деятельность в РФ. Среди них — Nike, Adidas, IKEA, Lego, Apple, Samsung. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией Skoda, Audi и другие.