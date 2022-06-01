В США узнали о массовых увольнениях темнокожих сотрудников из Белого дома

Более 20 темнокожих сотрудников покинули Белый дом с конца прошлого года или планируют это сделать в ближайшее время. Об этом сообщила во вторник, 31 мая, газета Politico.

Оставшиеся в американской администрации чернокожие сотрудники сообщили об отсутствии поддержки со стороны начальства и сравнительно небольшие шансы на продвижение по службе. Увольнения служащих были настолько заметными, что для описания ситуации появился термин «Блэксит» (black — черный, exit — выход, уход — Ред.).

Первые массовые увольнения произошли в декабре 2021 года, когда старший советник Камалы Харрис и главный пресс-секретарь Симона Сандерс объявила об уходе, ради телеканала MSNBC. С тех пор старшие помощники Харрис — Тина Флурной, Эшли Этьен и Винсент Эванс, а также глава отдела по связям с общественностью Седрик Ричмонд тоже оставили свои должности.

Politico перечисляет еще 14 имен госслужащих, уволившихся из Белого дома. По данным источника, замсоветника Белого дома Даниэль Конли и помощник Совета экономических советников Сахарра Гриффин уволятся в ближайшие недели.

Массовые уходы чернокожих сотрудников Белого дома вызвали у внешних наблюдателей обеспокоенность.

«Я слышал об уходе чернокожих сотрудников — «Блэксите» — и это тревожит. Чернокожие составляли 22% избирателей президента Джо Байдена в ноябре 2020 года. Важно, чтобы чернокожие сотрудники не только набирались на руководящие, средние и младшие должности в Белом доме, но и участвовали в принятии важных политических и кадровых решений, имели возможности для продвижения по службе», — считает Спенсер Овертон, президент Объединенного центра политических и экономических исследований, который отслеживает численность государственных служащих в учреждениях США.

Представитель Белого дома опроверг какие-либо опасения, заявив, что около 14% нынешних сотрудников Белого дома темнокожие, что соответствует национальным требованиям этнического соотношения. Этот показатель увеличится по мере привлечения большего числа чернокожих сотрудников. Он добавил, что за последний год 15% темнокожих сотрудников были повышены в должности.

В конце мая 2020 года в США прошли массовые акции протеста против расизма под девизом Black Lives Matter («Жизнь черных имеет значение»). Поводом для волнений послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания в Миннеаполисе, во время которого полицейский Дерек Шовин применил удушающий прием. После смерти Флойда в Соединенных Штатах произошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, вводился комендантский час.

Многие правозащитные организации и политики тогда выступили с критикой деятельности стражей порядка и высказались за сокращение расходов на работу полицейских управлений. В июне 2021 года американский суд приговорил экс-полицейского Дерека Шовина, признанного виновным в убийстве Флойда, к 22,5 года тюремного заключения.