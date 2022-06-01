Президент США Байден заявил, что Вашингтон не ищет прямого конфликта между НАТО и Россией

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут вмешиваться ситуацию на Украине. Это может произойти только в случае, если по стране или ее союзникам будет нанесен прямой удар. Слова американского лидера приводит в своей статье газета The New York Times.

«Мы не ищем войны между НАТО и Россией. <...> Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские войска», — приводит слова американского лидера издание.

Байден также подчеркнул, что Соединенные Штаты не позволяют Киеву наносить удары за пределами Украины и не поощряют этого, добавляет «Газета.Ru».

Помимо этого глава Белого дома заявил, что надеется на дипломатическое решение ситуации вокруг Украины.

Одновременно с этим Байден рассказал, что Вашингтон поставит Киеву более современные ракетные системы и боеприпасы к ним. Он добавил, что цель США при этом — «видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии».

19 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Америка всё еще не намерена отправлять на Украину войска для помощи стране.

10 марта официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки исключила отправку на Украину американских солдат для противодействия проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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