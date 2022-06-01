Возбуждено дело по факту жесткой посадки частного самолета на озеро под Тюменью

Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки частного самолета на озеро в Тюменской области, в результате которой пострадали два человека. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) в Telegram.

По версии следствия, вечером 28 мая на озеро Мергень в Ишимском районе Тюменской области совершил жесткую посадку самолет амфибия СК-12 «Орион» с двумя мужчинами на борту. В результате посадки оба человека получили травмы, воздушное судно полностью разрушено.

В качестве основных версий происшествия рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования и отказ техники.

«Допрашиваются свидетели, проведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация и образцы, назначен ряд экспертиз», — рассказали в СКР.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»).

1 мая вертолет Ми-8, возвращавшийся с тушения пожара, совершил жесткую посадку в Забайкалье, при ударе о землю он загорелся. В результате один человек погиб, еще пятеро пострадали.

На борту находились 15 человек — три члена экипажа, 12 пожарных. Позже стало известно, что погибшим оказался пожарный Аркадий Л., 1974 года рождения. Вертолет принадлежал компании «Мостовик».