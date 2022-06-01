Секретарь генсовета ЕР Турчак: Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России

По мнению секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонская область, подконтрольная Вооруженным силам РФ, станут частью Российской Федерации. Он сделал это заявление в среду, 1 июня, в интервью «РИА Новости».

Турчак подчеркнул, что решение о присоединении к территории России жители регионов должны принять самостоятельно, и добавил, что референдум может состояться и в Запорожской области, когда ситуация там нормализуется, прекратятся обстрелы.

«Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир», — обосновал свою позицию Турчак.

Зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 7 мая озвучил стремление региона стать частью России. В конце апреля он исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Киева.

6 мая было объявлено, что жители Херсонской области получат право на российское гражданство. Стремоусов тогда подчеркнул, что регион будет максимально интегрироваться в состав Российской Федерации.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял о желании ДНР войти в состав России 12 сентября 2019 года, а также цели по максимальной интеграции с Россией. Лидер ЛНР Леонид Пасечник 27 марта 2022 года допустил проведение в республике референдума по вопросу вхождения в состав России.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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