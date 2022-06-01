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Политолог Мухин спрогнозировал противостояние Германии с США и Британией

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о планах создать «самую большую традиционную армию в Европе» — это признак возможного противостояния Германии с Америкой и Великобританией. Такое мнение высказал 31 мая в эфире радиостанции «Говорит Москва» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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«Шольц недавно заявил, что всё-таки германской армии быть, это будет сильнейшая армия Европы. Я бы очень внимательно обратил внимание на эти слова Шольца, который, с одной стороны, придерживает вооружение, которое многие страны пытаются поставить на Украину», — поделился политолог.

По его мнению, умеренность в поставках вооружений на Украину для Германии может быть «уловкой» и игрой против Великобритании с США, от влияния которых ФРГ хочет освободиться.

31 мая Олаф Шольц заявил о планах Берлина сделать бундесвер самой большой армией в Европе в рамках НАТО. Он обосновал эти планы укреплением безопасности ФРГ и ее союзников.

О том, что правительство и Консервативная партия Германии договорились выделить €100 млрд для модернизации Вооруженных сил страны, стало известно 30 мая. Отмечалось, что сделка позволит Берлину «в среднем за несколько лет» достичь необходимого для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону.

Ранее Германия приняла решение увеличить военные отчисления в бюджет НАТО в размере 2% ВВП. До начала российской спецоперации по защите Донбасса Берлин активно сопротивлялся давлению США и НАТО на страны альянса с целью повысить их оборонные расходы. На протяжении последних восьми лет оборонные расходы Германии находились в интервале от 1,1 до 1,5% ВВП.

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