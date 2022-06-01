Свердловский губернатор вступился за директора лицея после «ЛГБТ-танца» учеников

За директора екатеринбургского лицея № 12, где ученики исполнили танец, вызвавший у пользователей социальных сетей ассоциации с пропагандой ЛГБТ-движения, вступился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 31 мая он написал на своей странице во «ВКонтакте», что не допустит ни увольнения, ни какого-то другого наказания для главы образовательного учреждения.

Куйвашев отметил неоднозначность танца и заявил, что такое ему не по душе, однако представление так или иначе было юмористическим. Шутить в России не запрещено, пусть даже и неудачно, заметил глава региона. Он также подчеркнул, что родители участников не увидели ничего страшного в поступке учеников и поддержали директора.

31 мая группа выпускников лицея № 12 в Екатеринбурге показала откровенный танец перед зданием учебного заведения, видео которого вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Мэрия города заявила, что танец носил пародийный характер, был представлен в рамках конкурса и не нес в себе пропаганды ЛГБТ. Несмотря на это, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов требовал уволить директора лицея.